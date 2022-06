ProefMei is weer van start: ‘Voeding moet gezond, duurzaam én lekker zijn’

Sebastiaan Schreijen, specialist consumer food van de Rabobank, beet de spits af als eerste spreker. ,,Met het aanbod in de supermarkt kunnen we prima gezond eten”, stelde hij. ,,Maar we doen het niet. Daarom moet het makkelijker. We moeten erop kunnen vertrouwen dat de producten die we kopen gezond en duurzaam zijn.”

Gezond en duurzaam

Daarna gaven Charl Goossens en Nicole van Beers een presentatie over hun bedrijf Varta. Goossens is van huis uit laurierkweker, maar zag meer mogelijkheden. ,,Van sierplant naar kracht uit planten”, noemt hij het zelf. Hij zag hoe vroeger in Syrië al laurierolie en olijfolie gebruikt werden voor zeep. ,,Dus vroeg ik me af of er iets farmaceutisch of desinfecterend in laurier zat.”