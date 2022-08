Prijzen voor Halsteren-zaterdag en ODIO

HALSTEREN/PUTTE - Halsteren en ODIO hebben de eerste prijzen van het seizoen binnen. Halsteren won de strijd om de Markiezencup door in de finale, na strafschoppen, gastheer VVC’68 te verslaan. In Putte toonde ODIO zich de sterkste in het Zuidwesthoek-toernooi.

In Halsteren was de eindstrijd loeispannend, waarbij duidelijk was dat de beide teams de finale als een prestigestrijd beschouwden. Na de reguliere speeltijd was de stand 1-1, zodat penalty’s de beslissing moesten brengen. In de invallende schemering toonde buurman Halsteren zich juist wat koelbloediger dan VVC. Dosko eindigde als derde, na winst op MOC’17. Vrederust klopte FC Bergen in de strijd om de vijfde plaats. Lepelstraatse Boys eindigde als laatste, na het verlies tegen Nieuw Borgvliet.

De sportiviteitsprijs ging naar VVC. Wethouder Letty Demmers reikte de prijzen uit. In zijn slotwoord hield organisator Henny van Herel vanuit de Bergse Voetbalfederatie nog een pleidooi voor automatische beregeningsinstallaties op de sportparken in de gemeente, nadat eerder Moc’17 klaagde over de verdroogde velden op Rozenoord. Ook op de Beek liet de kwaliteit van de grasmat veel te wensen over.

Zuidwesthoek-toernooi

Het 100-jarige Grenswachters was in Putte gastheer van het Zuidwesthoek-toernooi. ODIO wipte zaterdagavond door een nipte 1-0 winst in het afsluitende duel met Grenswachters juist over het als tweede eindigende Vivoo heen. WVV’67 werd nummer drie, gevolgd door METO. Grenswachters eindigde als vijfde en laatste.

Alle deelnemende verenigingen aan het Zuidwesthoek-toernooi kennen elkaar van haver tot gort. In de reguliere competitie komen ze elkaar ook geregeld tegen. Het afsluitende duel tussen ODIO en Grenswachters was pikant vanwege de overstap van trainer Peter van Oirschot. De coach verruilde ODIO na vijf jaar voor het jubilerende Grenswachters.