Poolse verdachte al vijf maanden vast na stelen potje vitaminepillen

BREDA - Medegedetineerden in gevangenis Torentijd in Middelburg vragen de verdachte regelmatig waarom hij al bijna vijf maanden vastzit. ,,Als ik dan zeg voor de diefstal van een potje vitaminepillen, dan lachen ze me uit.”