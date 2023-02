Politie vindt harddrugs in verborgen ruimte van auto in Hoogerheide, automobilist (30) opgepakt

Eerste klasse B Dosko pakt knap punt tegen koploper Best Vooruit: ‘Beste ploeg die ik tot nu toe gezien heb’

Na een zware wedstrijd, waarin Dosko vooral de tweede helft op het tandvlees liep, kon er een puntje bijgeschreven worden door Dosko. ,,Best Vooruit is de beste ploeg die ik dit seizoen gezien heb, dus het is knap dat we een punt gepakt hebben.”