Politie vindt 20 kilo hasj bij inval woning in Bergen op Zoom, drie mannen opgepakt

PvdA op de bres voor noodlijden­de zzp’ers

BERGEN OP ZOOM - Rondkomen van honderd euro per maand. Spaargeld dat als gevolg van de coronacrisis volledig is verdampt. Joey van Aken (PvdA) kent de verhalen van noodlijdende zzp'ers in het culturele veld en wil dat het college het coronapotje ook voor hen beschikbaar stelt.

10 december