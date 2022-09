Politie pakt man uit Woensdrecht op: vijfde verdachte van drugsdumping Ossendrecht

Theater­voor­stel­ling voor ouders en coaches

BERGEN OP ZOOM - Kinderen kunnen een hele uitdaging zijn. Soms zitten ouders met de handen in het haar. Wat doe je dan? Daarover gaat de humoristische theatervoorstelling ‘Dat schiet lekker op zo!’, die op woensdag 12 oktober in de kantine van voetbalclub Dosko is te zien.

26 september