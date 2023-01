Politie kampt met groot personeelstekort, maar agent word je niet zomaar: ‘Nog één stap en ik val flauw’

Na zeventig jaar is het nog lastig om verhalen van Watersnood­ramp te vinden: ‘Wordt veel gezwegen’

HALSTEREN - Voor het door de Heemkundekring Halchterth samengestelde boek over de watersnoodramp in Halsteren en Lepelstraat bestaat grote belangstelling. In de aanloop naar de officiële presentatie op 27 januari zijn er al 1400 exemplaren besteld.

17 januari