Politie: bende schoonzoon Otto zat achter dodelijk lab in Hechtel-Eksel

Unieke ode aan Vastena­vend is klaar, schilderij van twintig meter

8 december BERGEN OP ZOOM - Het is klaar. Leut Decor. Twintig meter lang. Twee meter hoog. Maanden schilderde Rini Hagenaars aan zijn unieke meesterwerk over de Bergse Vastenavend. In al zijn facetten. En tot in detail. In januari kan iedereen het eventjes zien. In Het Zwijnshoofd. Daar past het maar net binnen.