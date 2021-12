Pokémonkaarten verzamelen als hobby of investering: Yves bewaart zijn kaart van 400.000 euro in een bankkluis

Koren tobben met nieuwe coronamaat­re­ge­len: ‘Hopelijk gaat het nieuwjaars­con­cert door’

‘Samen zingen is het leukste wat er is’ klinkt in het lied ‘Blij je te horen’ van Jetse Bremer. Hij schreef dit lied voor koren in opdracht van de KBZON (Koninklijke Bond voor Zangkoren en Oratoriumverenigingen in Nederland) om te vieren dat na de lockdown weer gezongen mocht worden. Het zangplezier bleek echter van korte duur.

6 december