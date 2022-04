Poetin verdedigen tegen de stroom in, bioboer Hugo Jansen doet het: ‘Mijn ongemakkelijke plicht’

Update Coalitie­vor­ming Steenber­gen: Gewoon Lokaal! en Progres­sief Samen kiezen voor de VVD

STEENBERGEN - De lokale partijen Gewoon Lokaal! en Progressief Samen in Steenbergen gaan onderzoeken of zij een coalitie kunnen vormen met de VVD. Dat is vrijdagavond namens informateur Kees Jongmans bekendgemaakt.

