Pieter en Mariëtte uit Halsteren raakten grond kwijt door ‘fout’ bij het Kadaster en vechten dat nu aan

Woensd­recht Werkt en Dorpspunt gaan meer samenwer­ken

WOENSDRECHT - De stichting Woensdrecht Werkt en Dorpspunt ’t Blickvelt willen meer gaan samenwerken. De twee organisaties, die beide zijn gevestigd in ’t Blickvelt aan de Dorpsstraat in Woensdrecht, houden zich bezig met het sociale leven en de leefbaarheid in het 1500 zielen tellende dorpje.

13 november