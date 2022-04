Pieter en Jolanda doen feestrestaurant Rozenoord in de verkoop: ‘We sluiten morgen de deuren nog niet’

Boer Hendrik Jan ziet de kosten de pan uit rijzen door hoge kunst­mest en diesel­prijs

Akkerbouwers in de regio kampen met de explosief gestegen prijzen voor kunstmest en brandstof. Zoals Hendrik Jan ten Cate uit Poortvliet die honderd hectare land heeft. ,,Voor de oorlog was ik voor de mest 4000 euro per hectare kwijt. Nu 5000. Dus reken maar uit.‘’

1 april