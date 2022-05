PFAS-vervuiling Westerschelde baart Woensdrecht zorgen, GGD Zeeland: ‘Eet geen zelf gevangen vis’

,,Ja, PFAS is gevaarlijk en de zorg over de volksgezondheid begrijpelijk, maar het raakt ons niet direct", zegt de Woensdrechtse wethouder Thierry de Heer. ,,Wel houden we het zorgvuldig in de gaten. Onze GGD en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant staan in nauw contact met hun Zeeuwse collega's. Zodra er iets speelt dat we moeten weten, krijgen we dat te horen.”