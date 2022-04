Peuterspeelzaal wordt klaargemaakt voor de opvang van Oekraïners: ‘Geef ze eerst een thuisgevoel’

DINTELOORD - Er lopen vaklui in en uit bij voormalig peuteropvang De Dobbelsteen aan de Westgroeneweg 1 in Dinteloord. Er wordt verbouwd. De verwachting is dat het gebouw half mei klaar is voor de opvang van drie gevluchte gezinnen, zo’n twaalf tot vijftien personen.

De Veiligheidsregio bepaalt wanneer welke Oekraïense vluchtelingen in De Dobbelsteen worden opgevangen. In het centrum van Steenbergen hebben op dit moment ongeveer veertig vluchtelingen onderdak gekregen aan de Vestinglaan. Vooral moeders met kinderen. Deze locatie, die wordt gehuurd van woningcorporatie Stadlander, zat na aanmelding bij de Veiligheidsraad meteen vol. Daarnaast worden er nog ruim twintig vluchtelingen particulier opgevangen in de gemeente Steenbergen.

Quote De Dobbel­steen kwam in beeld, omdat deze locatie al eigendom is van de gemeente Cora van Staalduinen, gemeente Steenbergen

,,De Dobbelsteen kwam in beeld, omdat deze locatie al eigendom is van de gemeente”, meldt Cora van Staalduinen, communicatieadviseur bij de gemeente Steenbergen. De peuterspeelzaal is opgeheven in 2020 en de locatie staat al een paar jaar leeg.

Drie lokalen

Er worden drie lokalen ingericht voor drie gezinnen. Er worden wandjes in de lokalen geplaatst en een gedeeld sanitair en keuken wordt ingebouwd. Elke ruimte krijgt vloerbedekking en wordt gemeubileerd. Daarnaast zijn er nog meer initiatieven, zoals van Speelgoed voor Elkaar en van de kerken, die spullen aanleveren en hun deuren openzetten.

De gemeente Steenbergen biedt niet alleen onderdak, ze ondersteunt de vluchtelingen ook, zodat zij zich hier thuis voelen. Denk aan onderwijs voor kinderen, ondersteuning bij het vinden van werk, medische of psychosociale zorg en leefgeld. Het is de bedoeling dat kinderen van vier en vijf jaar in Dinteloord naar de basisschool gaan. De oudere kinderen van zes tot twaalf jaar gaan naar Wereldwijs en de jeugd van twaalf tot achttien jaar gaat naar de Internationale Schakelklas van Curio, beiden in Bergen op Zoom.

In Dinteloord is, naast De Dobbelsteen, ook Zorghoeve Kakelbont in beeld voor de opvang van vluchtelingen. Mogelijk kunnen woonunits worden geplaatst op het terrein.