Peter Plasmans is Jezus van Nieuw-Vossemeer: ‘Ik ervoer mijn eigen lijdensweg’

Jubileumjaar SteenbergenNIEUW-VOSSEMEER - Peter Plasmans (41) wilde best iets bijdragen aan de nieuwe productie die Giscard van Tilburg op touw wilde zetten in Nieuw-Vossemeer. Dat het The Passion zou worden met Peter in de rol van Jezus, kon hijzelf in 2021 niet bevroeden.