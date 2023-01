Perry legt na 58 carnavalswagens zijn ontwerpen neer: ‘Inspiratie heb ik genoeg, maar heb ook een gezin’

Komt de 50ste Huijbergse rommel­markt er nog?

HUIJBERGEN -Komt er nog een 50ste Huijbergse rommelmarkt, of houdt het op na 49 succesvolle rommelmarkten? De vijftigste rommelmarkt stond gepland voor 25 en 26 maart in MFC de Kloek, maar die is geannuleerd.

26 januari