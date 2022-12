Paars bloeiende boom past bij spiritustoren in Bergen op Zoom

Bomenstichting Nedalco is opgericht door oud-werknemers van Nedalco om een groene omgeving te creëren op het terrein waar dit bedrijf ooit stond. De boom voor het Oostkwartier is de laatste. ,,Het geld is op, dus heffen we ons als stichting ook op”, zegt Theo Schots, die financieel directeur van Nedalco was. ,,In het voorjaar, want hier bij het Oost-kwartier komt ook nog een zitje. We wachten nog tot dat klaar is. Dan komt er ook een borrel voor oud-werknemers van het bedrijf, voor zover we die nog kunnen vinden.” De boom staat op de plek, waar ooit de historische Jacobspoort stond. Later zal er een plaquette met informatie bij worden geplaatst. Schots vindt het ook mooi dat de vijf bestaande kastanjes, die op het bedrijfsterrein stonden, het overleefd hebben. ,,Dat is net een klein groen dorpje.”