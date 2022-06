Overval op Total-tankstation A58 tussen Roosendaal en Bergen op Zoom

De Zweedse woningen in Halsteren gaan de verkoop in: ‘Zo behouden we dit unieke erfgoed’

HALSTEREN - De zes Zweedse geschenkwoningen in Halsteren gaan definitief in de verkoop. Woningcorporatie Stadlander heeft toestemming om de huurwoningen van de hand te doen. Bestuurder Marc van der Steen van Stadlander is blij dat er duidelijkheid is. ,,Mooi dat dit unieke erfgoed voor de Halsterse gemeenschap bewaard kan blijven.’’

