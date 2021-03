Overleden man aangetroffen in auto in woonwijk Scherpenisse

De politie doet onderzoek. ,,Forensische rechercheurs doen nader onderzoek naar identiteit en omstandigheden van het overlijden van deze persoon”, meldde de politie op Twitter. HV Zeeland meldt dat de politie in eerste instantie met veel voertuigen en agenten in kogelwerende vesten was uitgerukt. De omgeving is is afgezet met linten en er zijn zwarte schermen geplaatst rond de auto waarin de man is gevonden.