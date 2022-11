Overheden wijzen vooral naar elkaar bij aanpak giflozingen Sabic, die voorlopig gewoon doorgaan

Maat is vol voor woonwagen­kamp in Steenber­gen: ‘We willen als een gewone wijk behandeld worden’

STEENBERGEN - Woonwagenkampbewoners in Steenbergen zijn de ‘loze beloftes’ van de gemeente helemaal beu. Tijdens een bezoek van de wethouder maken ze dat duidelijk via spandoeken. ,,Er is te veel gebeurd.’’

28 november