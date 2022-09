Oude smederij, zentuin, scoutingexpo en bouwbedrijf als stops in 22e Gezinsfietstocht Woensdrecht

,,Gelukkig willen er nog altijd genoeg inwoners, ondernemers en organisaties als evenementenlocatie fungeren", vertelt Gerhard Horstink van toerclub De Schelderijders uit Hoogerheide, met Piet Kil van De Grensrijders uit Ossendrecht de drijvende kracht achter de fietstocht van 25 à 30 kilometer.

,,Er zit dus zelden een dubbel bij, maar dit jaar wel een bijzondere primeur. In 2019 waren te gast bij het bedrijf van Fons Tummers in Hoogerheide. Maar Fons heeft ook een privécollectie oude brommers. En hij heeft in Halsteren de inboedel van een oude smederij opgekocht en gerestaureerd, inclusief blaasbalg en gereedschap. Je loopt zo de 19de eeuw in. Hij toont dat voor het eerst, aan de Bergsebaan in Huijbergen.”

Muziek en versnaperingen

De start is tussen 10.00 en 11.00 uur bij eetcafé De Boulevard in Ossendrecht. In dat dorp zijn ook de overige drie stops. Bij streekmuseum Den Aanwas is, naast historische interieurs, een expositie over de scouting in de regio te zien.

Volledig scherm In streekmuseum Den Aanwas in Ossendrecht loopt een expositie van de Woensdrechtse scoutingsclubs en heemkundekring Het Zuidkwartier. Het is een van de tussenstops tijdens de 22e Gezinsfietstocht van de Gemeente Woensdrecht op 25 september. © Marcel Otterspeer/Pix4Profs

,,Bij Aannemersbedrijf Van der Venne zorgt Harmonie De Hoop voor muziek", aldus Horstink. Rustiger is het bij The Garden of Mala, de Japanse zentuin van Monique Snepvangers, nabij de grens met Zandvliet. Op elke locatie wacht er een versnapering.

Kaartverkoop tot en met 19 september

Kaarten à 3,50 euro zijn tot en met 19 september te koop in Ossendrecht (Pijnen Race, eetcafé Boulevard), Hoogerheide (Primera, zaal Boulevard), Huijbergen (Coop), Putte (fietsshop Guns) en Woensdrecht (Non Plus Ultra).

,,Door corona ging de tocht twee jaar niet door, maar we merken bij verenigingen, bedrijven en inwoners dat de formule blijft aanspreken. We rekenen op 650 deelnemers.”

