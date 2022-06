Oud-leerlingen op reünie voor 140 jaar 't Rijks: ‘Rector Petermeijer kende ons allemaal bij naam’

BERGEN OP ZOOM - Een herinnering aan het Rijks is een herinnering aan rector Petermeijer. Tenminste, als je middelbare schooltijd twintig jaar of langer geleden is. ,,Hij stond ons altijd op te wachten bij de poort. En hij kende iedereen bij naam!”