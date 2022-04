Ossendrechtse paasmarkt is een blijvertje na twee jaar coronastilte: ‘Aantrekkelijk voor de horeca’

OSSENDRECHT - Na twee jaar coronastilte werd zaterdag dan eindelijk voor de tweede keer de Ossendrechtse paasmarkt gehouden. Het is een stuk drukker geworden dan de eerste editie in 2019.

Ludo van Oevelen, die namens het buurtschap Dorp de paasmarkt heeft georganiseerd, loopt samen met de paashaas trots over de markt in de dorpskern. Hij maakt kiekjes van de kinderen die samen met de paashaas op de foto willen en ondertussen kijkt hij tevreden rond, want het was lekker druk op de paasmarkt die was geopend van 15.00 tot 21.00 uur. ,,Dit is veel beter dan de gebruikelijke tijden van 10.00 tot 16.00 uur. En vooral een stuk aantrekkelijker voor de horeca”, legt Van Oevelen uit.

‘We zijn er nog steeds’

En daar had hij gelijk in want aan het begin van de avond zaten alle terrassen helemaal vol. Op de markt was er van alle te koop maar ook de plaatselijke verenigingen waren aanwezig om hun club te promoten, zoals voetbalvereniging Odio die dit jaar het 90 jarig jubileum viert. In een kraam verkopen ze jubileumshirts. Jan Hugens staat in een kraam waarin hij het belang van het Ossendrechtse buurtpreventieteam uitlegt.

Naast hem een kraam van de Stichting Buurtschappen Ossendrecht (SBO). ,,We zijn er nog steeds”, zegt Tamara Arts, kersvers bestuurslid van de SBO. ,,Enig tijd geleden is het voltallige bestuur van de SBO gestopt omdat ze het te druk hadden met andere zaken.”

Nieuw bestuur

,,De verschillende buurtschappen hebben de koppen bij elkaar gestoken om zo snel mogelijk een nieuw bestuur te vormen en dat is gelukt”, legt Arts uit. ,,Er moest haast gemaakt worden want Koningsdag staat voor de deur”. In de kraam werd promotie gemaakt voor de Oranjeactiviteiten die de SBO in korte tijd in elkaar heeft gezet. Op het Adolphineplein stond een kleine kermis waar de kinderen zich konden vermaken.

Van Oevelen vertelde dat er volgend jaar weer een paasmarkt in dezelfde stijl is. ,,In het paasweekend zijn er nauwelijks braderieën of markten in de regio, dus deze houden we er in”.

Na twee jaar coronastilte werd zaterdag eindelijk voor de tweede keer de Ossendrechtse paasmarkt gehouden. © peter van trijen/pix4profs