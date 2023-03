Ossendrecht krijgt een ontmoetingscafé

In het ontmoetingscafé, dat één keer per maand is geopend, is iedereen welkom voor ontspanning en een praatje. „De koffie en thee zijn gratis”, zegt Adri van der Vliet, voorzitter van het Ossendrechtse dorpsplatform. Hij zegt dat het Ontmoetingscafé voorlopig een proef is. „Als er genoeg belangstelling is, gaan we ermee door.”