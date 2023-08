Opvang Oekraïners groeit op Volksabdij: ‘Sommige mensen zijn al voor de tweede keer alles kwijt’

PopMonu­ment strijkt voor het eerst neer in de Torenkamer van Gertrudis­kerk: Vlaams Ramkot sluit festival af

BERGEN OP ZOOM - Vrouwen domineren de line-up van het eendaagse festival PopMonument. Naast publiekstrekker S10, zijn ook Naaz en Robin Kester te zien in een van de vele monumenten die Bergen op Zoom rijk is. Hekkensluiter is de Gentse band Ramkot.