Opgelet: Brand Parkies in Bergen op Zoom gaat 27 juli niet door

Fietser (72) overleden bij ongeluk in Bergen op Zoom: automobi­list (86) drukt per ongeluk op gaspedaal

BERGEN OP ZOOM - Een 72-jarige fietser uit Bergen op Zoom is maandagmiddag overleden bij een ongeluk in zijn thuisstad. Hij werd aangereden op de Halsterseweg. De betrokken automobilist is een 86-jarige man uit Bergen op Zoom. Het ging mis toen hij op het gaspedaal drukte in plaats van op de rem.