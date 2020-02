Open brief Nasrdin Dchar aan Baudet na ‘Marokkanenrel’: Je bent een kwaadaardig politicus

Beveiliger mishandeld in restaurant in Bergen op Zoom nadat hij grote groep aanspreekt op gedrag

2 februari BERGEN OP ZOOM - In een restaurant in Bergen op Zoom is zaterdagavond een 47-jarige man uit Kortgene aangehouden omdat hij een beveiliger zou hebben mishandeld. Dat gebeurde nadat hij een groep aansprak op het feit dat iemand met een glas had gegooid.