Op hoge snelheid in Duitse huurauto: Burgemeesters binden strijd aan met hardrijders na dodelijk ongeluk

Tranen en helpende handjes als de bus vluchtelin­gen Hoogerhei­de verlaat: ‘Fijn verblijf in Bergen’

HOOGERHEIDE/BERGEN OP ZOOM – In hun zoektocht naar een beter leven zijn 83 vluchtelingen zondag per bus één tussenstop verder gebracht. Na vier weken crisisnoodopvang in Hoogerheide is nu De Stoelemat in Bergen op Zoom hun thuis, tot 1 oktober.

28 augustus