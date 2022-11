Op de wereldzeeën floot Lauw Almekinders nog een deuntje van de Bergse Vastenavend

Het was trekken, douwen en sjouwen, maar probleem­loos mobiel bellen in De Heen kan nu

DE HEEN - Vóór elk gesprek de streepjes van het bereik op het mobieltje controleren. In de tuin gaan staan om toch nog een beetje ontvangst te hebben. Om midden in het gesprek te ontdekken dat er geen verbinding meer is. Binnenkort is het allemaal voorbij in De Heen, dankzij de lang verwachte zendmast aan de Langeweg.

7:10