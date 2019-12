Op bezoek in de gym waar Rico groot is geworden: hoe keken zijn trainingsmaatjes naar de wedstrijd tegen Badr?

Topdrukte bij Fujifilm in Steenber­gen: ‘We maken duizenden fotomokken per week’

22 december STEENBERGEN - Honderdduizenden fotoafdrukken worden er dagelijks geprint. Zeker in deze tijd van het jaar. Voor ‘Fujifilm Imaging Products & Solutions’ (hierna afgekort tot Fujifilm) in Steenbergen is deze tijd de piekperiode. ,,We zijn het enige bedrijf in Nederland dat op deze schaal fotoproducten produceert.”