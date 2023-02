Ook in Dinteloord zijn omstreden krakers niet welkom: ‘Snel dichttimmeren, anders zijn ze vanavond al terug’

Brutaal­tjes en vogels met scheve bekkies: duizenden West-Brabanders deden mee aan tuinvogel­tel­ling

De grauwe, soms wat brutale kauw is niet zo geliefd. Terwijl het toch een interessante tuinvogel is. Kauwen nemen democratische besluiten en zorgen voor hun familie. En in West-Brabant kom je ze extra vaak tegen.

3 februari