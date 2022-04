Ook Bergse raad overweegt bezwaar in te dienen tegen biomassacentrale Sabic

Acht bands in Woensd­recht rocken voor Oekraïne

WOENSDRECHT - In café het Hoefijzer in Woensdrecht gaat het er over het algemeen rustig aan toe. Behalve dan afgelopen zaterdag. Toen klonken er stevige klanken van een aantal rockbands. Dit alles om geld in te zamelen voor Oekraïne en dat lukte prima: de opbrengst is 2500 euro.

10 april