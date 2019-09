‘Onze dochters van 12 zijn aangerand tijdens opening in zwembad De Schelp Bergen op Zoom’

BERGEN OP ZOOM - Een aantal minderjarige meisjes van rond de 12 jaar is vermoedelijk aangerand tijdens de opening van zwembad De Schelp op 2 september in Bergen op Zoom. Vier ouders hebben dit gemeld bij het bestuur van het zwembad: ,,Onze dochters werden bij hun kont en borsten gegrepen door jongens.” De manager van het zwembad Walter van Krieken bevestigt de meldingen en zegt ‘snoeihard’ op te willen treden tegen deze jongens.

Bij de opening van het zwembad was het bomvol met zo'n 800 bezoekers. Het was zo druk omdat er gratis toegang gold die dag. ,,We wisten niet wie wie was en we dachten dat het goed ging”, zegt manager Van Krieken in een reactie. Hij neemt de meldingen van de aanrandingen zeer serieus en zegt dat het ‘ontzettend vervelend’ is dat dit bij de opening van het zwembad gebeurde.

,,Naar aanleiding hiervan hebben we in de afgelopen week zes toegangsverboden opgelegd aan jongens tussen de 14 en 15 jaar.”

‘We smijten met toegangsverboden’

Of de jongens, die voor een jaar een toegangsverbod kregen, iets te maken hadden met de aanranding is niet duidelijk. De politie zegt geen aangifte te hebben gekregen, maar doet vandaag wel onderzoek naar de meldingen. Een van de ouders, die anoniem wenst te blijven, zegt in een reactie aan deze site dat ‘aangifte geen zin heeft als onbekend is wie de jongens waren’.

De minderjarige meisjes hebben pas bij thuiskomst aan hun ouders verteld wat er was gebeurd in het zwembad. ,,Ze zeiden ruzie te krijgen met jongens, omdat ze niet aangeraakt wilden worden.” Vanwege de drukte is het moeilijk te achterhalen welke jongens hierbij betrokken waren. ,,Ik hoop dat ze te zien zijn op camerabeelden van het zwembad, dan gaan we aangifte doen”, reageert een van de ouders.

Raddraaiers

Het zwembad voert een zero-tolerance beleid en zegt wangedrag niet te accepteren. ,,De komende tijd controleren we streng op raddraaiers, we huren zelfs bij een extern bedrijf extra beveiligers in tijdens het discozwemmen.” Dat is een avond, waarbij vooral veel jongeren naar het zwembad komen.

De politie zegt dat in de week na de opening een paar jongens uit het zwembad is gezet. ,,Ze waren lastig en ontzettend brutaal naar het personeel.” Ze spuugden naar badmeesters en in de douches probeerden ze doucheknoppen te vernielen. Zij kregen een toegangsverbod voor een jaar.

,,Dit is niet de uitstraling die we als zwembad willen hebben. Hopelijk is dit tijdelijk”, zegt manager Van Krieken. ,,Daarom zijn we snoeihard, zodat we de regie in handen houden.”