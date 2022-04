Onvoldoende overtuigend bewijs: vrijspraak na aanklachten seksueel misbruik dochter (13) en nichtje

De man is vrijgesproken van ontuchtige handelingen met zijn tienerdochter en een nichtje. De Bergenaar zou in 2019 zijn toen 13-jarige dochter onzedelijk had betast. Het meisje is een kind uit een eerdere relatie. Die verhouding eindigde toen zij zes maanden was. Er was wel een omgangsregeling, maar die liep niet zoals afgesproken. De man is inmiddels vijf jaar samen met een andere vrouw.