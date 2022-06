Ondernemers gaan er ‘alles’ aan doen om ‘migrantenhotel’ Halsteren tegen te houden

Het past volgens de ondernemers niet in de omgeving. ,,Dit gaat voor wrijving zorgen”, stelt Peter Huijsmans van metaalbedrijf Govatech die optreedt als woordvoerder. ,,Binnenkort sturen we alle bewoners in een straal van 300 meter een brief met daarin de plannen, want we zijn nauwelijks of slecht geïnformeerd.” Huijsmans verwacht dat daarna een handtekeningactie volgt. ,,We gaan er alles aan doen om het migrantenhotel tegen te houden.”