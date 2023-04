Ondernemende Bergse familie houdt reünie: ‘Die van Van Egeraat stropen de mouwen op en gáán’

indebuurt.nl Hippies en peace: binnenkort is het flower power weekend in Bergen op Zoom

Wijden broekspijpen, bloemenprints, Woodstock en hippies. Zomaar een paar woorden die de flower power tijd uit de jaren zestig en zeventig omschrijven. In het weekend van zaterdag 29 en zondag 30 april is deze periode even terug van weggeweest in de Bergse binnenstad.