Oliver! van Stichting BOV is groots opgezette productie

De musical is zowel wat spel, zang, muziek en dans betreft van een hoog niveau en visueel is deze versie van Oliver Twist een lust voor het oog. De kostumering van dit negentiende-eeuwse verhaal over een arme weesjongen is stijlvol. Het decor is afwisselend: van monumentaal naar een intieme setting met zetstukken en terug. Soms presenteren de spelers zich voor een zwart doek, waardoor hun kleding nog beter tot uiting komt.