Olie op A58 bij Etten-Leur: vertraging voor verkeer richting Breda

Vraag naar kleine huurwonin­gen in Steenber­gen

11:56 STEENBERGEN - Inwoners in Steenbergen hebben behoefte aan kleine, goedkope en duurzame huurwoningen. Die conclusie trekt de gemeente na een korte enquête die onlangs is gehouden. De vragenlijst is door 153 mensen ingevuld. Daaruit blijkt dat meer dan de helft wel in een goedkoop huurhuis zou willen wonen. 88 mensen gaven dat aan.