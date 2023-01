Oekraïense vluchtelingen hebben liever een BSN dan een vaatwasser: ‘Want we willen aan het werk’

met video Langer zelfstan­dig wonen? Het kán, met Tessa de pratende bloempot (en deze andere slimme snufjes)

We moeten allemaal langer zelfstandig blijven wonen en daar kunnen we best wat hulp bij gebruiken. Daarvoor komt de innovatiebus langs, met informatie over allerlei hulpmiddelen. De eerste halte van de bus is in Sint-Maartensdijk.

11 januari