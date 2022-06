Nu ook vergaderen in de natuur tussen Kruisland en Steenbergen

Trouwlocatie

Buiten stond eerst een containerbar. De verbouwde schuur bevat naast een bar ook een zitgedeelte voor de horeca, een keuken en een vergaderruimte die afgesloten is met een glazen schuifdeuren. Maar die kunnen opzij, zodat er bijvoorbeeld ook een groot feest gehouden kan worden. ,,We willen ook graag een trouwlocatie worden”, zegt Tolenaar. ,,En met de grote binnenruimte zijn we ook niet meer weersafhankelijk voor gasten die wat komen drinken of eten.”

Binnen is de ruimte gezellig aangekleed. Over alles is goed nagedacht. De tafeltjes zijn van gebruikt eikenhout. Kleurrijke tegeltjes sieren de bar. Het blad is gemaakt van een grote boomstam. ,,Die heeft bij Paleis Het Loo gestaan”, zegt Vlagsma. Ook opvallend: de kunstzinnige pizzaoven. ,,Daar is er maar één van op de wereld. Een kennis heeft hem zelf gebouwd en we vonden hem hier goed passen.”

‘Alles kan’

Op die manier is zo’n beetje alle aankleding bij elkaar gevonden. En dat past precies bij de visie van het stel. ,,We zijn kleinschalig, maar alles kan. Elke groep is anders en we denken graag mee”, zegt Tolenaar. En dus is alles mogelijk. Een familiefeest of teambuildingsweekend. Met een aangepast Robinson-spel. Vlotten bouwen, kanoën, barbecue of een pizzaborrel. En natuurlijk luxe kamperen. In een safaritent met eigen douche. ,,We willen mensen inspireren om lekker naar buiten te gaan. Even je hoofd leegmaken, even helemaal weg zijn.”