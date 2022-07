Nu is de eik de klos op Brabantse Wal: rupsen leven zich uit

UPDATE 85 vluchtelin­gen tijdelijk opgevangen in Woensd­recht en Bergen op Zoom: ‘Verant­woor­de­lijk­heid nemen’

HOOGERHEIDE/BERGEN OP ZOOM - 85 vluchtelingen krijgen tijdelijk een crisisopvangplek in MFC Kloosterhof in Hoogerheide. Daar blijven ze in augustus, vervolgens gaan ze nog een maand op een nog te bepalen Bergse locatie. ,,De nood is hoog.”

22 juli