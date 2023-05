NSV degradeert na duel waarin veertien goals vielen: ‘Als je zo verliest, dan is het terecht’

Openbaar Ministerie wil nog twee jaar tbs voor Julien C., die de 8-jarige Jesse Dingemans vermoordde

HOOGERHEIDE - Hoewel er sprake is van een stijgende lijn, vindt het Openbaar Ministerie dat de tbs van Julien C. toch nog met twee jaar verlengd moet worden. De geruchtmakende moordzaak speelde in 2006 in Hoogerheide. C. stak toen de 8-jarige Jesse Dingemans dood in zijn klaslokaal.