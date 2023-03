Nieuwe molenaars laten Halsterse Antoniusmo­len weer draaien

HALSTEREN - Zowat een halfjaar stond hij stil, bij gebrek aan een molenaar. Met de West-Brabantse molendag komt daar zondag verandering in. Twee molenaars en een molenaar in opleiding hebben zich gemeld om de Antoniusmolen in Halsteren voortaan draaiende te houden. ,,We vinden het belangrijk dat de molen bewaard blijft voor toekomstige generaties.’’