Nog altijd bezwaren tegen plan Poortgebied Bergsche Heide: ‘Tankstation met vloeibaar aardgas is levensgevaarlijk’

Van de Schelde­flat gaat eigenlijk niets verloren: ‘Zie het als een grondstof­fen­bank’

BERGEN OP ZOOM - De Scheldeflat in Bergen op Zoom staat er troosteloos bij. De verlaten flat is omheind met hekken en de eerste verdieping is afgerasterd met prikkeldraad om te voorkomen dat vandalen binnensluipen. Sloop is nabij voor het desolate pand.

1 oktober