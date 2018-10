Nieuwe hype: vlinders en insecten in een glazen schaaltje

,,Ik werk met dode insecten die ik zelf vind. Of met beestjes waarmee mensen bij me aankloppen. Vorige week belde er een mevrouw, die een dode kever had gevonden in Egypte. Ze zijn niet altijd even gaaf, maar het is wel een eerlijk product. En van beschadigde vlinders kan ik altijd nog oorbellen maken. Ik gooi bijna niets weg.''