Nieuwe eigenaren voor ’t Geheim van Bergen: ‘Er verandert niks, behalve wij’

Bergenaar Çağri in Turkije: ‘Criminelen en plunde­raars maken misbruik van de ellende’

ANTALYA/BERGEN OP ZOOM – De aardbeving in Turkije zorgt voor hartverwarmende reacties in binnen- en buitenland. Maar kent ook een keerzijde. Agressie en mensen die moedwillig munt slaan uit de ellende. Çağri Karar (31) uit Bergen op Zoom, die in Turkije is, zag het de afgelopen dagen van nabij gebeuren.