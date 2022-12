Nieuw woonwagenbeleid vol lof ontvangen: in 2024 gaat de schop in de grond

Man met 1600 euro op zak rent weg voor politie in Hoogerhei­de, aangehou­den voor drugshan­del

HOOGERHEIDE - Een vluchtende man is vrijdagmiddag aangehouden in Hoogerheide, op verdenking van drugshandel. De 26-jarige Amsterdammer had 1600 euro aan contant geld bij zich. Daarnaast lijkt het erop dat de verdachte in de Suijkerbuijkstraat drugs heeft weggegooid toen hij de politie aan zag komen.

