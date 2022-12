Nieuw verpleeghuis in Hoogerheide gaat Hoogerwaard heten en bereikt hoogste punt

Bestuurder Ingeborg Roks van tanteLouise sprak van een historisch moment. ,,Dit is wellicht één van de allerlaatste traditionele verpleeghuizen die in ons land gebouwd wordt.” Immers, door de vergrijzing stijgt de zorgvraag steeds harder, in tegenstelling tot het aantal professionals en mantelzorgers.

Oliebollen en een drankje

Hoogerwaard wordt gebouwd door aannemer De Nijs-Soffers, in opdracht van vastgoedreus Cofinimmo, die het verhuurt aan tanteLouise. Na de start van de bouw in februari is nu het hoogste punt van bijna 13 meter bereikt en versierd met een verlichte kerstboom.

Van hitte tot vorst

,,De ruwbouw is nu vrijwel klaar", zegt Jeroen de Nijs. ,,Afgelopen zomer moesten we sproeien omdat de beton te snel droogde, vorige week konden we de dakvloer niet storten door de vorst. Dat halen we deze week in, daarna gaat de focus op het wind- en waterdicht maken. In april kunnen de steigers weg en begint de afbouw. Dat moet in kwartaal drie klaar zijn.” Daarna trekt tanteLouise erin met de eerste bewoners van Hoogerwaard.