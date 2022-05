Nieuw rioolstelsel moet Huijbergenaren beschermen tegen natte voeten bij zware hoosbuien

HUIJBERGEN - Met een nieuw rioolstelsel moet Huijbergen in de toekomst beschermd zijn tegen wateroverlast tijdens zware regenbuien. In de Demerstraat wordt het huidige gemengde rioolstelsel vervangen door een gescheiden stelsel.

Het regenwater wordt hiermee in de toekomst apart afgevoerd en dit heeft als voordeel dat bij hevige regenval het rioleringsstelsel niet meer zo snel overbelast raakt.

Quote Bij hevige regenbuien blijft er op meerdere plaatsen in het dorp water staan en dreigt het woningen binnen te stromen Jeffrey van Agtmaal, wethouder gemeente Woensdrecht

Wethouder Jeffrey van Agtmaal kwam gisterochtend een kijkje nemen bij de werkzaamheden en mocht ook even plaatsnemen in een kraan om een nieuw rioleringselement te plaatsen. Van Agtmaal legt uit dat de riolering in de Demerstraat het eindpunt is, waar al het Huijbergse regenwater naar toe stoomt.

,,Bij hevige regenbuien blijft er op meerdere plaatsen in het dorp water staan en dreigt het woningen binnen te stromen. Met een gescheiden rioolstelsel moet dit tot het verleden behoren”.

Grotere doorsnee

Het nieuwe rioolstelsel komt uit in De Blikloop. Dat is een waterloop die rond Huijbergen stroomt. ,,Op deze manier blijft het water wel in het gebied, waarmee verdroging van de grond wordt tegengegaan.” Mike de Weert, uitvoerder bij aannemersbedrijf M. J. Oomen, spreekt over een pittig en ingewikkeld project. De nieuwe buizen die we leggen hebben een veel grotere doorsnee dan de huidige leidingen.”

Volledig scherm In de Demerstraat en omgeving in Huijbergen wordt het oude gemengde riool vervangen door gescheiden stelsel voor riool- en regenwater. Om overstromingen te voorkomen bij stortbuien wordt regenwater straks afgevoerd naar watergang de Blikloop. © Pix4Profs/Tonny Presser

Behalve De Demerstraat wordt ook de Baroniestraat, die aansluit op De Demerstraat, voorzien van een gescheiden rioolstelsel. De Weert zegt dat de werkzaamheden tot begin december van dit jaar duren. Behalve een nieuwe riolering komen er ook nieuwe water- en gasleidingen. Ook worden de twee straten voorzien van een geheel nieuw wegdek, trottoirs en nieuwe groene aanplant.

Nieuw wegdek

Begin dit jaar is er al begonnen met het rooien van een zestiental grote eiken en zijn de struiken langs de Demerstraat verwijderd. Van Agtmaal geeft toe dat de Demerstraat er nu erg kaal uitziet. ,,Eind dit jaar moet alles gereed zijn. Dan is er nieuw wegdek en mooie trottoirs en is de straat weer voorzien van nieuwe bomen en struiken en behoort wateroverlast tot het verleden”.

Quote Eind dit jaar moet alles gereed zijn. Dan is er nieuw wegdek en mooie trottoirs en is de straat weer voorzien van nieuwe bomen en struiken en behoort waterover­last tot het verleden Jeffrey van Agtmaal, Wethouder