Nieuw op de kalender: de Woensdrechtse Obstacle Run

Havenbaron Jan Rijsdijk exposeert op de Krabben­foor: 'Ik wil dat iemand er blij mee is’

BERGEN OP ZOOM - In een loods in het Belgische Essen staat de indrukwekkende kunstcollectie van Jan Rijsdijk. Een deel hiervan gaat tijdens de Krabbenfoor naar conceptstore Square One in de Bergse Kortemeestraat, om te exposeren en te verkopen.